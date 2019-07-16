Амстердам, 16 июля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Голландское правительство предлагает, чтобы у ребёнка, как и прежде, было не более двух официальных родителей. Речь идёт о лицах, обладающих полными родительскими правами. Ранее специально учреждённая комиссия, которая должна была вынести рекомендации по изменениям в родительском праве, предлагала допустить наличие до четырёх официальных родителей. Такой шаг должен был узаконить изменения в структуре голландских семей, происходящие в последние десятилетия. В частности, указывалось на то, что дети гомосексуальных пар на деле уже часто имеют третьего или четвёртого родителя. Однако эти лица не имеют полных родительских прав, и потому в случае смерти биологических родителей ребёнок с точки зрения закона оказывается сиротой.

Дети и родители

В то время как либеральные партии в парламенте выступали за расширение родительских прав, христианские партии резко выступали против такой меры. Теперь правительство предложило компромиссный вариант. Он предусматривает наделение приёмных родителей дополнительными правами. Однако при живых биологических родителях полные родительские права для них не предусмотрены.

Организации по защите прав и интересов гомосексуалистов с огорчением отозвались на предложение правительства. Они указывают на то, что либеральные партии в 2017 г. вместе с рядом других партий подписали соглашение, в котором они обязывались узаконить многородительство. Если либеральные партии согласятся с предложением правительства, то это, по мнению гомосексуального лобби, будет нарушением предвыборных обещаний.