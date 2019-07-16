Киев, 16 июля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня, 16 июля, встретился с послом США на Украине Уильямом Тейлором.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

О факте встречи сообщил сам Яценюк, не пояснив, чем была обусловлена необходимость таких переговоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Соединенные Штаты всегда оставались нашим надежным партнером, несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена. Верю, что эта поддержка будет продолжаться… Нас связывает много лет сотрудничества. Желаю Уильяму успеха в выполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии», — заявил Яценюк.

Он отдельно подчеркнул, что США всегда оставались надежным партнером Украины и он верит, что эта поддержка «будет продолжаться», а посол Тейлор сделает всё возможное для этого».

ИА REGNUM напоминает, что Уильям Тейлор прибыл на Украину как временный поверенный в делах США 18 июня. Было заявлено, что он будет руководить командой американского посольства «в это время исторических выборов и переходного периода». Тейлор уже был послом США на Украине при президенте Ющенко, с 2006 по 2009 год.

21 июля на Украине пройдут досрочные парламентские выборы. «Народный фронт» Яценюка не имеет шансов зайти в Раду нового созыва, имея рейтинг около 0,5%. Также политическая сила практически не выставляла своих кандидатов по мажоритарным округам.