Киев, 16 июля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. «Козлом отпущения» для населения Украины может стать не бывший президент страны Петр Порошенко, а нынешний премьер-министр Владимир Гройсман. Такое мнение сегодня, 16 июля, выразил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Эксперт отметил, что именно у Гройсмана налицо полное отсутствие понимания — когда надо перестать вылазить в информпространство и прекратить цинично продолжать врать людям.

«Каждый раз, когда смотрю на Гройсмана на ТВ, ловлю себя на мысли, что именно его будут «садить» вместо Порошенко… Особенно теперь, когда обществу нужен «козел отпущения». И Зеленский вынужден будет кого-то найти на растерзание толпы. Порошенко намного хитрее и умнее Гройсмана, коль дело касается самосохранения», — комментирует Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что глава украинского правительства претендует на попадание в Верховную раду следующего созыва со свой политической силой «Украинская стратегия Гройсмана». Однако согласно большинству соцопросов, партии существенно не хватает рейтинга, чтобы преодолеть проходной барьер в 5%.

Накануне премьер Украины выступил с идеей в 2020 г. провести еще одни досрочные парламентские выборы.

«В 2020 году во время местных выборов можно провести досрочные парламентские выборы. Такое решение не потребует дополнительных расходов. Это будет полная перезагрузка. Формирование новой системы и нового качества парламента», — заявил он.

Многие эксперты между тем считают, что именно у Порошенко сейчас достаточно плачевные перспективы, поскольку, «за неимением хлеба, гонять Порошенко с его колоритной компашкой по допросам — это на ближайший год вполне приличное зрелище».