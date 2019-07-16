Горно-Алтайск, 16 июля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал об основных темах встречи с президентом России Владимиром Путиным. Впечатлениями о разговоре он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Официальный сайт администрации президента РФ На «Победе» к Путину: глава Алтая обозначил президенту «триаду» ключевых те

«Друзья, сегодня прошла моя встреча с Владимиром Путиным. Я доложил президенту о том, что изменилось в республике за последние месяцы, поговорили о перспективных направлениях и болевых точках региона, которые уже ясны», — сообщил Хорохордин.

Глава региона заявил, что считает одной из основных своих задач добиться повышения средней зарплаты в республике. «Доходы очень низкие, самые низкие во всем Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата 29 тысяч рублей, а общероссийская — 42 тысячи. И это при том, что жизнь в Горном Алтае отнюдь не дешевая: здесь самый высокий тариф на электроэнергию в СФО: киловатт-час обходится юрлицам в восемь рублей, жителям — в пять рублей. Высокие тарифы сохраняются и на ЖКХ», — отметил он. Среди основных проблем он также назвал большую безработицу, уровень которой в 2,5 раза превышает средний по РФ.

«В связи с этим я обозначил президенту триаду, которую составил для себя сразу после назначения: проблема безработицы, низкий уровень доходов, высокие тарифы — это три ключевые темы, над которыми мы должны работать в первую очередь», — сообщил Олег Хорохордин.

По словам врио главы республики, на встрече с президентом также обсуждались основные драйверы роста для горноалтайской экономики. «В первую очередь — это сельское хозяйство. У нас в республике трое из четырёх жителей — это сельское население, и мы должны обеспечивать достойные условия для их труда, привлекать инвесторов, чтобы они могли заниматься сельским хозяйством. И эта работа уже ведется», — подчеркнул Хорохордин.

Он напомнил, что в ходе «Прямой линии» Владимир Путин высоко оценил развитие туризма в республике. «Мы уже привели нового перевозчика в регион, сегодня я прилетел в Москву первым рейсом авиакомпании «Победа», что позволит и жителям, и гостям республики экономить существенные средства: ведь билет стоит в целом в два раза дешевле, чем у другой компании», — отметил глава региона.

Олег Хорохордин заявил, что считает необходимым развивать не только московское направление авиаперелётов, но и прямое сообщение с другими регионами. «У нас есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса в Казань и Екатеринбург. Сейчас мы ведем переговоры по новым направлениям — в перспективе появятся рейсы в Санкт-Петербург и Новокузнецк. Запрос на них у жителей высокий, и мы сделаем все возможное, чтобы здесь появилось прямое авиасообщение», — пообещал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 16 июля провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Обсуждалась текущая ситуация в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития.