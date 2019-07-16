Анкара, 16 июля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. После введения Евросоюзом антитурецких санкций геологоразведка на шельфовых месторождениях Кипра будет только усилена, заявил 16 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По информации агентства Anadolu Ajansı, министр иностранных дел Турции сообщил о том, что ответом на санкции ЕС станет отправка в спорный район четвёртого судна вдобавок к трём, уже работающим там.

«В настоящее время в Восточном Средиземноморье находятся три наших судна, но мы отправим туда и четвертое», — цитирует агентство заявление министра иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Евросоюз приостановил переговоры с Турцией из-за деятельности турецкой геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Днём ранее главы МИД стран — членов ЕС одобрили антитурецкие санкции, включающие в себя сокращение объема финансовой помощи Турции.

Напомним, Северный Кипр с 1974 года оккупирован Турцией, считающей эту часть острова своей территорией.