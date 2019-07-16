Улан-Удэ, 16 июля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В Бурятии возбудили уголовное дело на руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Александра Мартынова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, повлёкших за собой ущерб в 11,5 млн рублей и невосполнимый вред природе Байкала.

Сайт СУ СКР по Бурятии buryatia.sledcom.ru Экосистеме озера Байкал причинён непоправимый вред

«По данным следствия, 7 декабря 2018 года Мартынов, действуя от лица Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия, по договору аренды передал горнодобывающей компании участок площадью 47,7 га, занятый лесными насаждениями, для выполнения работ по геологическому изучению недр и золотодобыче», — сообщили в СКР.

Чиновника не остановило том, что участок находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, поэтому там запрещены сплошные рубки деревьев. 28 февраля 2019 года Мартынов утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка.

«Проект содержал сведения о создании карьера и связанных с ним объектов, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на площади 31,5 га, то есть всей площади участка, покрытой лесом, с объемом вырубки более 5 тыс. куб. метров древесины. После незаконного утверждения чиновником проекта работники компании приступили к освоению участка и уже вырубили на нем почти треть лесных насаждений», — отметили следователи.

Ущерб, причинённый лесному фонду деятельностью компании превысил 11,5 млн рублей. Кроме того был нанесён невосполнимый вред уникальной экосистеме озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия «ЮНЕСКО», путем проведения сплошных рубок и уничтожения растительности.

Впрочем, сам чиновник, узнав о возбуждении уголовного дела, обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован. Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения будет решён после выписки.

Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии при участии сотрудников МВД России. Уголовное дело возбуждено на основании предоставленных ими материалов с результатами оперативно-разыскной деятельности.