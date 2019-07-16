Анкара, 16 июля, 2019, 18:51 — ИА Регнум. По мнению американских экспертов из журнала Foreign Policy, Турция сильно зависит от программы по производству истребителя пятого поколения F-35, так как поставляет ряд компонентов для самолета. Эксперты приходят к выводу, что в случае полного исключения страны из программы Турция столкнется с большими потерями.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Приводится также мнение Пентагона, что поиск альтернативных внутренних поставщиков для замены Турции вызовет самое большее задержку в несколько месяцев. Эксперты Foreign Policy считают, что производственные линии Анкары не успеют адаптироваться к потере заказов по данной программе в виде поставки комплектующих на 12 миллиардов долларов. Данная сумма эквивалентна объему экспорта аэрокосмической продукции Турции за восемь лет.

Издание приходит к выводу, что президент Турции Реджеп Эрдоган заплатит высокую цену, если будет упорствовать в покупке российского оружия.

Кстати, материал в журнале Foreign Policy вышел 12 июля, и именно в этот день началась фактическая поставка российских ЗРК С-400 в Турцию. Да и ранее Пентагон официально оценивал срок возможной задержки по программе F-35 из-за исключения Турции в два года, а не в несколько месяцев, как утверждает издание.

Следует заметить, что США уже использовали приостановку доступа к программе F-35 в 2005 году. Тогда эта мера была применена к Израилю за его продажи частей от беспилотников Китаю. Израиль сразу отреагировал и прекратил продажи. Но надо заметить, что безопасность еврейского государства полностью зависит от поддержки США. У Турции другая ситуация.