Киев, 16 июля, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Службы безопасности Украины не нашла свидетельств каких-либо попыток вмешательства в выборы в Верховную раду со стороны России. Об этом сообщил на брифинге 16 июля глава ведомства Иван Баканов.

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«По состоянию на сейчас — нет. Но мы хорошо готовились, и если такие атаки и будут, мы сможем им противостоять», — сказал он.

Напомним, досрочные парламентские выборы на Украине намечены на предстоящее воскресенье, 21 июля.

В преддверии выборов президента Украины, которые состоялись минувшей весной, СБУ заявляла об активизации в социальных сетях российских спецслужб, якобы пытавшихся манипулировать электоральными настроениями в стране.

На днях в партии экс-президента Украины Петра Порошенко назвали попыткой повлиять на выборы в Верховную раду телемост между украинским и российским телеканалами.

В МИД России ранее уже неоднократно заявляли, что российская сторона не предпринимает попыток оказать влияние на избирательные процессы в каких-либо странах.