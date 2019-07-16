Москва, 16 июля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Мрачной доктриной опасных и безумных идей назвал угрозы экс-главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова Крымскому мосту член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Петр Данилов ИА Красная Весна Крымский мост

Об этом Пушков сообщил 16 июля на своей странице в Twitter.

Заявления Турчинова о волшебной способности украинских крылатых ракет «Нептун» за несколько минут уничтожить Крымский мост Пушков сравнил с цитатой Карла Маркса о том, как мертвецы пытаются хватать живых.

«Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя Карла Маркса, мертвые пытаются хватать живых», — написал Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное движение по Крымскому мосту, соединившему Крым с остальной территорией России, началось в мае 2018 года. На декабрь 2019 года запланирован запуск первых поездов по железнодорожной части этого 19-километрового моста, ставшего самым длинным в России.