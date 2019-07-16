Рим, 16 июля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Спецслужбы Италии выявили группу граждан Украины, готовивших покушение на итальянского вице-премьера и главу МВД Маттео Сальвини.

Fabio Visconti Маттео Сальвини

Об этом итальянский политик заявил 16 июля в эфире телеканала Rai News 24.

Сальвини сообщил, что расследование было начато спецслужбами после получения угроз в его адрес.

«Я получил одну из многочисленных угроз убийства, поступающих почти ежедневно. Спецслужбы идентифицировали источник этих угроз и нашли группу украинцев, готовивших покушение», — сказал Маттео Сальвини.

При этом сотрудники спецслужб обнаружили на севере Италии целый склад оружия, в числе которого была ракета класса «воздух — воздух».

Вице-премьер Италии отметил, что он не знает причин, по которым украинцы могли объявить его врагом.

Напомним, найденный в Италии склад оружия принадлежал неонацистской группе, поддерживающей контакты с наёмниками, участвующими в карательной операции Киева против народа Донбасса.

Не исключено, что мотивом для украинского покушения могло быть заявление Сальвини об отмене антироссийских санкций.