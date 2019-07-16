Махачкала, 16 июля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Владельцы автозаправочных сетей Дагестана пожаловались главе республики на регулярные проверки их бизнеса. Надзорные мероприятия продолжаются, по их словам, даже несмотря на узаконенную деятельность. Такой разговор состоялся 15 июля во время заседания совета при главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Напомним, в 2018 году власти Дагестана призвали предпринимателей, в том числе владельцев АЗС, вывести свой бизнес из теневого сектора экономики, прежде всего, оформлять с сотрудниками трудовые отношения и платить налоги по закону. В противном случае глава региона Владимир Васильев пригрозил бизнес-сообществу жёсткими санкциями и обрушением «пролетарского гнева».

«О своих проблемах рассказали представители автозаправочных сетей, которые стали выходить из теневого сектора экономики после встречи с главой Дагестана, состоявшейся еще в прошлом году. Но те, кто стал работать по закону и платить больше налогов, посетовали, что, несмотря на такое обеление деятельности, проверки у них всё же не прекращаются», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по словам предпринимателей, имеет место демпинг. Заправки, продолжающие скрывать свои доходы и реальное количество своих работников, занижают цены на топливо, и с такими конкурентами честному бизнесу сложно соперничать.

«Мы должны поддерживать легальный бизнес. Надо продумать меры по временным налоговым льготам, ограничению проверок и другим видам поощрения для бизнеса, вышедшего из тени, а высвободившиеся силы и средства сосредоточим, на тех, кто не выдает чеки, не платит налоги, нелегально нанимает персонал и т. д.», — сказал в ответ Владимир Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM , 27 ноября 2018 года глава Дагестана заявил, что на официальный учёт с начала года в регионе были поставлены свыше 700 работников автозаправочных станций.

Позже, 18 декабря, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Газинур Апсалямов сообщил, что поступления налогов, сборов и страховых взносов в бюджет от АЗС республики за десять месяцев 2018 года составили 155,7 млн рублей. Эта цифра, по его словам, в три раза или на 104,1 млн рублей больше показателя за аналогичный период 2017 года.