Киев, 16 июля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Министерство торговли США отменило соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб группы «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок.

Interpipe.biz Цех предприятия Интерпайп

Об этом стало известно из сообщения американского ведомства сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, прекращается действие соглашения, которое было подписано в июле 2014 года.

Украинские эксперты отмечают, что теперь на украинские трубы установлена дополнительная пошлина 7,47%, о чем позаботились местные производители (в официальном сообщении уточняется, что против «Интерпайпа» выступили американские производители United States Steel Corporation, Vallourec Star, LP, TMK IPSCO и Welded Tube USA Inc.) Это хороший мастер-класс суверенного протекционизма, заявляет экономист Алексей Кущ.

«В то время как такие страны как Камбоджа продают в США без пошлин широкую линейку товаров, пользуясь программой «все, кроме оружия», наши товары (сталь, трубы, колесные пары) облагаются заградительными пошлинами. Хотя мы покупаем американские тепловозы, уголь, планируем — СПГ (сжиженный газ). Так всегда бывает, когда наши «околовластные элиты» конвертируют стратегическое положение своей страны в личный политический или финансовый интерес, выбивая себе и своим зарубежным активам «режим неприкосновенности» в обмен на лояльность к «Большому Белому Отцу» и довольствуясь ролью экономической резервации», — отмечает в своем комментарии специалист.