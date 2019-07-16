Киев, 16 июля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 года составил 2,63 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующую информацию обнародовала сегодня, 16 июля, государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что нынешний дефицит на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как информирует Госстат, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира. Экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 7,4% — до 20,9 млрд долларов, импорт — на 9,3%, до 23,53 млрд долларов. Соответственно, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-май 2018 года — 0,90).

Издание «Украинский бизнес-ресурс» отмечает, что наибольший вклад в общий отрицательный результат внесли Китай и Россия. Дисбаланс в торговых отношениях с первой составил минус 1,9 млрд долларов, со второй — минус 1,8 млрд долларов (объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 11,7%, до 1,34 млрд долл., импорта из РФ — на 1,3%, до 3,14 млрд долл).

Ранее в правительстве Украины заявляли, что главным импортером украинской продукции является ЕС: его часть в общем объеме экспорта составила 42,7%. При этом наибольшим спросом пользуется продукция агросектора и металлургии.