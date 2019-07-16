Кувандык, Оренбургская область, 16 июля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В Кувандыкском городском округе Оренбургской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели механизатора на территории зернохранилища. В качестве подозреваемого 66-летний водитель автомобиля «КамАЗ», работающий у индивидуального предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

Стоит отметить, несчастный случай со смертельным исходом произошёл днем 17 марта 2019 года в помещении зернохранилища в районе аула Жанатан Кувандыкского городского округа. По данным следствия, при подъеме кузова грузовика была повреждена несущая балка, в результате чего обрушилась плита перекрытия зернохранилища, под которой находился механизатор. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности.

Напомним, в Оренбуржье отмечен рост несчастных случаев на производстве. В 2018 году на предприятиях погибли 18 работников, в 2017 году — 13.