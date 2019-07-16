Новокузнецк, Кемеровская область, 16 июля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Электростанция Сибирской генерирующей компании (СГК) «Новокузнецкая» дала старт VI международному фестивалю «Неделя уличного искусства» в городе Новокузнецке Кемеровской области. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, гостями самой молодой электростанции Сибири стали художники-граффитисты из Германии. Их задача — в течение недели создать выразительные и яркие произведения стрит-арта, которые украсят Новокузнецк, придадут ему новый жизнеутверждающий колорит. На электростанции «Новокузнецкая» художники познакомились с коллективом самой молодой электростанции Кузбасса, узнали о жизни и работе энергетиков, получили необходимый для творческого процесса заряд энергии и вдохновения.

Служба по связям с общественностью СГК СГК поддержала фестиваль уличного искусства в Новокузнецке

Фестиваль «Неделя уличного искусства» проходит с 15 по 20 июля. В программе — создание арт-объектов на улицах Новокузнецка, чемпионат по уличным танцам, художественные и танцевальные мастер-классы. В этом году в фестивале принимают участие более двадцати художников-граффитистов из Германии, Казахстана, Киргизии и регионов России.

«Неделя уличного искусства» традиционно проходит в Новокузнецке при поддержке СГК. Посещение художниками электростанции СГК стало отправной точкой фестиваля.