Кемерово, 16 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Команда центра детского научно-технического творчества при КузГТУ «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК), стала победителем школьной лиги VII международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Воспитанники Фонда Андрея Мельниченко одержали новую победу

В Тюменском индустриальном университете состоялся финал международной системы соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников — CASE-IN, входящей в платформу «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина. В заключительном очном этапе соревнований приняли участие 85 старшеклассников из 17 регионов России.

Ребятам предлагалось решить задание, посвящённое инженерному делу. В этом году темой кейса стало «Электроснабжение города будущего». В результате победителем чемпионата стала кузбасская команда образовательного центра Фонда Андрея Мельниченко, в состав которой вошли Анна Ковина, Варвара Прохоренко и Екатерина Фомина.

«На самом деле мы были шокированы победой. Наша команда выступала предпоследней и успела посмотреть все достойные проекты ребят из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов, поэтому не надеялись даже на 3 место. Мы испытали очень яркие эмоции от этого чемпионата», — рассказала Екатерина Фомина сразу после финала.

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, по итогам финала в Тюмени чемпионы школьной лиги CASE-IN отправятся на образовательную смену в МДЦ «Артек».