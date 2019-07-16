Киев, 16 июля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» сегодня, 16 июля, выступила с откровенно саркастическим заявлением, в котором говорится, что, поскольку газопровод «Северный поток» закрывается на ремонт, Украина готова к резкому увеличению заявки на транзит российского газа в Европу.

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«Украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит. Напомним, пропускная способность нашей ГТС в направлении Европы — больше, чем «Северного потока» и «Ямал-Европы» вместе взятых, а останавливать наш транзит во время профилактики системы не нужно», — цитирует корреспондент ИА REGNUM заявление украинской энергетической госкомпании.

В «Нафтогазе» отмечают, что в газопроводах Газпрома, видимо, завелась «редкая форма агрессивной ржавчины».

«Говорят, что идет ремонт. Интересно, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Будто бы тоже на ремонт. А в прошлом году Северный поток останавливали несколько раз, и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий», — отмечается в заявлении.

ИА REGNUM отмечает, что, согласно информации СМИ, которые ссылаются на данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, 16 июля обе нити морского газопровода «Северный поток» остановлены на две недели, до утра 30 июля, для проведения планового технического обслуживания.

Согласно официальным данным, Украина с начала года по конец июня увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 6,1% (на 2,591 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 45 млрд 79,3 млн кубометров. В частности, транзит газа в Европу за шесть месяцев составил 43,564 млрд кубометров (+6,4% к соответствующему периоду прошлого года), в Молдавию — 1 млрд 515,3 млн кубометров (-1,6%).