Москва, 16 июля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Законопроект о возвращении комнат для курения в транзитные зоны аэропортов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля. Сейчас для того чтобы покурить, гражданам приходится «сняться» с рейса или же «дымить» в туалетах, отмечали с высокой парламентской трибуны.

Piotrus «Курилка» в аэропорту

Возможность, не обязанность

Предлагается разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом. Поправками прописывается возможность создания таких комнат в аэропортах, а не обязанность.

Один из авторов законопроекта Сергей Боярский («Единая Россия») в ходе дискуссии обратил внимание в том числе и на трудности привлечения к ответственности курильщиков. Он также сообщил, что в проектной документации аэропортов уже предусмотрено создание «курилок».

Инициатива вызвала большую дискуссию, не все готовы были единодушно поддержать инициативу депутатов-коллег, в частности, авторов обвиняли в лоббизме интересов табачной мафии.

Тотальный запрет проблему не решил

Антитабачный закон был принят в 2013 году. Запрет на курение в аэропортах, действующий уже несколько лет, не привел к желаемому результату, скорее, наоборот, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Действующий запрет не соблюдают две трети курильщиков, нарушители курят в туалетах, в комнатах матери и ребенка, на лестницах. Да и на улице у входа в здание аэропорта вас встречает облако табачного дыма, а вокруг все усеяно окурками. Именно поэтому и нужно вернуть комнаты для курения. Потому что тотальный запрет на курение в аэропортах привел к тому, что вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там», — сказал он.

«Курилки» оплатят все пассажиры

В ЛДПР считают, что предлагаемые нормы аэропорты воспримут как обязанность и создадут «курилки», причем оплатят их все пассажиры — стоимость посещения будет включена в билет.

«Все воспримут — аэроперевозчики, аэропорты — воспримут это как обязанность и начнут создавать эти помещения. По поводу доступности этих помещений. Оборудование, которое необходимо также будет там установить, — это и вытяжка для того чтобы обеспечить более-менее хороший воздух в этих помещениях, это будет очень дорогостоящее решение, это ляжет на плечи именно пассажиров», — заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы Андрей Кузьмин (ЛДПР).

С такой позицией согласны и в «Справедливой России». Депутат Госдумы Олег Нилов обратил внимание на то, что в сопроводительных документах прописано, что реализация закона не потребует средств из федерального бюджета, а значит, логичным будет вывод о том, что «курилки» оплатят в том числе и некурящие пассажиры.