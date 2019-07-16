Тула, 16 июля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. На металлургическом заводе «Тула-Сталь» побывал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 16 июля в рамках поездки в Тульскую область, сообщила пресс-служба правительства РФ. В поездке главу правительства сопровождает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Премьер-министр осмотрел линию непрерывного литья заготовок, а также ознакомился с работой конвертера и прокатным производством.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Дмитрий Медведев в Туле

Как сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области, Дмитрий Медведев в ходе посещения предприятия отметил: производство на «Тула-Стали» — шаг к сложной продукции, с которой Россия сможет выходить на международный рынок. Глава региона рассказал, что реализация проекта «Тула-Сталь» даст региону 1,8 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2030 года составят около 35 млрд рублей.

Проект строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке ПАО «Тулачермет» реализуется с 2013 года, строительство вошло в Стратегию развития металлургии России на период до 2030 года. Инвестиции в проект составили 55 млрд рублей. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 1,5−1,8 млн тонн в год сортового проката как из рядовых марок стали, так и из сталей для машиностроения.