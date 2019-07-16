Ульяновск, 16 июля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод опубликовал первый официальный снимок нового «Патриота» с автоматической трансмиссией. Об этом 16 июля сообщается на портале SpeedMe.

Speedme.ru Салон «Патриота» с автоматической трансмиссией

На размещённом фото виден педальный блок, однако на нём не показан селектор выбора режима движения.

По информации пресс-службы УАЗа, на «Патриоте», кроме автоматической коробки передач (АКПП), будет устанавливаться модернизированный двигатель ЗМЗ объёмом 2,7 л. Мотор снабжён новой системой охлаждения. Технические характеристики двигателя остались прежними: мощность — 150 л. с., крутящий момент — 235 Нм.

Планируется, что Заволжское предприятие по выпуску двигателей будет производить порядка 10 тыс. агрегатов в год. В данный проект будет инвестировано около 100 млн рублей.

Премьера нового УАЗика запланирована на сентябрь 2019 года.

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