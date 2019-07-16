Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 июля, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославской области глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев подписал постановление о невозможности заключения концессионного соглашения по строительству новой котельной на Чкаловском микрорайоне. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Считать невозможным заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах городского округа город Переславль-Залесский (микрорайон Чкаловский) в виду отсутствия ресурсного обеспечения для исполнения концессионного соглашения на условиях, предложенных обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Переславль-Залесский»,» — говорится в постановлении.

Судя по постановлению, ООО «Интеллектуальные коммунальные системы Переславль-Залесский» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей предложило выступить концессионером по строительству котельной. Эта компания была создана 28 мая 2019 года, учредителями являются ООО «ИКС» из Москвы и генеральный директор ООО «ИКС». Само ООО «ИКС» было зарегистрировано 12 апреля 2019 года. Вероятно, обе компании регистрировались именно под заключение концессионного соглашения по строительству котельной.

Не исключено, что фирма претендовала на часть финансирования из областного бюджета на проектирование и строительство объекта. Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональные власти выделили на это 50 млн рублей.

Жители микрорайона Чкаловский Переславля-Залесского уже больше 7 лет мучаются из-за того, что руководство частной котельной ООО «МЭС», снабжающей теплом и горячей водой этот микрорайон, и администрация города не могут наладить совместную работу. С марта 2019 года весь микрорайон остается без горячей воды, ООО «МЭС» продолжает копить долги. Генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров утверждает, что не получает оплаты от единой теплоснабжающей организации — МУП «Теплосервис», поэтому был вынужден отключить подачу тепловой энергии для приготовления горячей воды. Более того, Юрий Егоров говорит, что намерен прекратить работу ООО «МЭС» в Переславле-Залесском и демонтировать котельную в августе 2019 года. Глава Переславля Валерий Астраханцев неоднократно заявлял, что единственным выходом для Чкаловского микрорайона будет строительство новой муниципальной котельной. В течение весны администрация сообщала, что ведется подготовка к заключению концессионного соглашения, Валерий Астраханцев рассказывал на заседании Думы, что концессионер найден и готов участвовать в строительстве котельной.

Как будет решаться проблема теплоснабжения микрорайона Чкаловский и будет ли найдено взаимопонимание с руководством ООО «МЭС», пока неизвестно.