Москва, 16 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли рост стоимости билетов на самолеты из-за возвращения комнат для курения в аэропорты, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Сигареты

«Это (создание «курилок») смогут себе позволить большие авиаузлы, так называемые хабы, где большой пассажиропоток. И для них это совершенно несерьезные затраты, никакого отношения к стоимости билетов это не имеет», — заверил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Он также заверил, что пользование «курилками» будет бесплатным.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, разрешающий аэропортам создавать в «чистых зонах» комнаты для курения.