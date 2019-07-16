Киев, 16 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В администрации (офисе) президента Зеленского обещают «принимать меры» к венгерским политикам из-за фактического вмешательства Будапешта в досрочные парламентские выборы на Украине.

Венгры

Об этом на брифинге сегодня, 16 июля, заявил заместитель главы офиса Вадим Пристайко, являющийся также главным кандидатом от Зеленского на пост главы МИД Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник констатировал, что Киев озвучивал свои «рекомендации» Будапешту, но в Венгрии предпочли их не услышать.

«Я не помню случаев, кроме России, когда государства проводили встречи с отдельными депутатами Верховной рады. У нас была рекомендация министру Сийярто приехать в Киев, встретиться со своими новыми коллегами, мы также готовы были вместе с ним и представителем МИД посетить Закарпатье. К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Я считаю, что это недопустимо. Офис президента будет принимать меры, чтобы это больше не повторялось», — заявил, в частности, Пристайко.

Представитель Зеленского вместе с тем уточнил, что Киев пока не собирается идти на радикальные меры, например запрещать въезд венгерским политикам, но не считает такое поведение «дружественным».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 15 июля, на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш для участия в публичном мероприятии (открытии церкви) в Ужгородском районе.

В МИД Украины «с удивлением» узнали, что этот визит состоялся — «вопреки рекомендациям» Киева.

«Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины», — заявили в министерстве.

Украинские СМИ, анализируя данную ситуацию, отмечали, что, по сути, Венгрия выдвинула 3 «своих» кандидатов на мажоритарных участках в Закарпатье, но реальные шансы пройти в парламент Украины есть только у Василия Брензовича, и поэтому Будапешт бросил все силы на решение этой принципиальной для себя задачи. Также издание предполагает, что, помимо желания иметь представительство в украинской Раде, премьер Венгрии Виктор Орбан «политическим штурмом» Закарпатья провоцирует президента Зеленского на новый виток конфликта.