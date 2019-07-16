Тверь, 16 июля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Тверской области увеличена группировка сил и средств, обеспечивающих наземный мониторинг пожарной обстановки. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Говорилось 16 июля в ходе встречи губернатора Игоря Рудени с начальником регионального управления МЧС Арсеном Григоряном.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Рудени с главой регионального ГУ МЧС

«Необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения в лесных массивах, а также создать стационарные пункты круглосуточного наблюдения в пожароопасных местах: рядом с торфяниками и в других точках», — дал поручение Игорь Руденя.

Как отмечалось, в настоящее время в целях тушения лесных пожаров с воздуха в Тверской области применяется вертолёт МЧС Ка-32 с водосливным устройством и приспособлением для посадки на неподготовленные площадки. В текущем году к профилактическим и противопожарным мероприятиям в Тверской области привлечены более 7,8 тыс. сотрудников МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей, задействовано более 2,1 тыс. единиц техники.

Мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Кроме того, в регионе, совместно с компанией «Роскосмос» в рамках соглашения, подписанного в рамках ПМЭФ, приступили к организации системы космического мониторинга природных ресурсов, в том числе — в целях оперативного выявления лесных пожаров.

Игорь Руденя и Арсен Григорян также обсудили поддержку добровольных пожарных команд региона. Сегодня в регионе действует 137 таких команд, в них входят более 5,6 тыс. добровольцев.