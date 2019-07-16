Барнаул, 16 июля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Весьма своеобразно выполнили последнюю волю усопшего родственники прославленного алтайского ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына — кавалера ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды, награжденного медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими наградами. «Погребение в родных краях» обернулось кремацией и помещением урны с прахом на дно алтайской реки Чумыш, где её недавно в разломанном виде нашли купальщики.

Цитата с сайта «Тальменская жизнь» Урна с прахом прославленного алтайского ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына

«Отдыхали на берегу, купались. Когда нырнул в очередной раз, почувствовал, что задел руками какой-то странный предмет, явно искусственного происхождения. Дернул на себя, предмет поддался, и я вытащил его из воды. Уже на берегу стало ясно, что это за находка», — пояснил «Тальменской жизни» местный житель Максим Яровой.

Горестная для семьи утрата, судя по словам сына умершего ветерана Алексея Доильницына, которые цитирует «Катунь-24», произошла ещё в ноябре 2018 года. И теперь у родственников нашлась весомая причина не забирать находку, доставленную в местный отдел полиции — с прославленным предком они успели попрощаться и не планируют делать это вновь.

Тем временем в интернете нашлось довольно много информации об Евгении Федоровиче Доильницыне. Родился он в деревне Сорокино Алтайского края, в школе учился на одни пятёрки и был очень любознательным. В 1933 году отца перевели в Западно-Сибирский край, а за ним вся семья переехала в Новосибирск. Евгений с отличием окончил силикатный техникум (позже Новосибирский химико-технологический колледж им. Менделеева). С декабря 1940 года являлся рядовым учебной роты (г. Броды Киевский ВО).

Цитата с сайта «Тальменская жизнь» Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федорович Доильницын

Войну Евгений Фёдорович встретил на Юго-Западном фронте. Из рядовых солдат он стал командиром орудия, затем был повышен до помощника командира взвода 37-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона малокалиберной зенитной артиллерии 37-й танковой дивизии. В июле 1941 года получил первое ранение. Участвовал в боях за освобождение Киева. В декабре 1943 года после тяжёлого ранения лечился в военном госпитале города Рассказово (Тамбовская область).

После войны занялся наукой, до пенсии трудился в Западносибирском филиале Академии наук СССР. Мемуары Евгения Доильницына вошли в рукописную книгу воспоминаний бывших сотрудников и студентов Новосибирского химико-технологического техникума (ныне колледжа) им. Д. И. Менделеева.

Родился прославленный ветеран 23 января 1918 года, а умер в ноябре 2018 года, перешагнув столетний рубеж. Эти даты значились на развороченной урне с прахом.

Цитата с сайта «Тальменская жизнь» Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федорович Доильницын работал в химико-металлургическом институте ЗСФАН СССР

Историей уже заинтересовались активисты проекта «Единая Россия» «Историческая память». Его координатор в Алтайском крае Сергей Завалихин заявил «Банкфаксу», что к делу будут привлечены организации ветеранов боевых действий, Тальменское и Заринское местные отделения партии.

«Это недопустимо само по себе. Но то, что таким образом был утерян прах защитника Отечества, ветерана Великой Отечественной войны, особенно вопиюще». Сергей Завалихин

Напомним, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. К весне 1945 года в живых остался каждый второй.

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