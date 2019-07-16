Тольятти, Самарская область, 16 июля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Компания «Авторитетпласт» приступила к созданию второй версии стайлинг-комплекта для Lada 4×4 Bronto. Об этом сообщается на сайте компании.

Iz.ru Lada 4x4 Bronto

Для авто уже разработана новая радиаторная решетка. В самом ближайшем будущем её начнут производить. Её внешний вид придаст машине «агрессивный взгляд». Кроме того, автопроизводитель «обует» новинку в шины Off-Road для экстремальной езды. Кроме того, у Bronto будут самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах.

Сообщается, что авто снабдят усиленным задним мостом, а клиренс будет увеличен до 240 мм. Подвеску машины также модернизировали.

Под капотом внедорожника стандартный мотор мощностью 83 л. с. объемом 1,7 л, который агрегатируется с 5-скоростной «механикой».

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