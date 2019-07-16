«Список расстрельных препаратов»: о лекарствах, которые нужно выбросить
Барнаул, 16 июля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Лечение при помощи лекарств с недоказанной эффективностью, к которым, в частности, относятся БАДы, иммуномодуляторы, гомеопатические, противовирусные, отхаркивающие и другие средства, в медицинском сообществе многими расценивается как шарлатанство и ересь, отметил алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM список препаратов, которые не стоит держать дома, он пояснил:
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Игорь Червяков также напомнил, что на просторах Рунета не первый десяток лет кочует так называемый «Список расстрельных препаратов», изобилующий перечислением целых групп лекарств. Это и иммуномодуляторы с хондропротекторами, и кардио-, гепато-, цереброулучшатели, биопрепараты и метаболические средства, противовирусные и отхаркивающие, и другие.
«Даже йод с зеленкой с позиций доказательной медицины применяться в лечении больных не должны. Гомеопатия и электрофизиолечение, иглотерапия и фитотерапия в медицинском сообществе многими расцениваются как шарлатанство и ересь. Отсюда возникает вопрос, обязан ли врач, ведущий практику в России, придерживаться принципов доказательной медицины?
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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Рамблер-доктор» подготовил обзор лекарств с недоказанной эффективностью и медицинских препаратов, которыми пользуются в России, несмотря на запрет на них в других странах из-за вредных побочных эффектов. В частности, речь идёт об анальгине, бромгексине, актовегине, арбидоле и других.