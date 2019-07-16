Москва, 16 июля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Москве завершена прокладка перегонного тоннеля между станциями «Косино» и «Нижегородская» Некрасовской линии метрополитена. Общая длина двухпутного тоннеля составила 8,6 километра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Нижегородская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Москве два транспортных узла гигантского уровня. Это «Деловой центр» и «Рязанская», где МЦК примыкает к радикальному направлению железной дороги и к метро. Четыре крупнейших инфраструктуры, считая дорожную, сходятся в одном месте. В результате формируются два крупнейших узла в стране по масштабам перевозок — до 400 тысяч пассажиров в день. В эту точку пришла сегодня тунелепроходческая установка», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая строительные работы.

По его словам, сам щит, используемый на данном участке, уникален для Москвы — гигантская установка диаметром 10 метров.

«Это важнейшее направление работ, метростроевцы будут делать всё возможное, чтобы запустить участок как можно раньше. Основные строительные работы предполагаем закончить уже в этом году. Технически работы очень сложные. Тем не менее глаза боятся, руки делают — в течение ближайших месяцев эта стройка будет подходить к концу», — сказал мэр.

Отметим, что Некрасовская линия будет состоять из девяти станций. Ветка метрополитена пройдёт от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта. Её общая протяжённость составит 19,6 километра.

Со станции «Нижегородская» пассажиры смогут пересесть на МЦК и станцию «Карачарово» Горьковского направления МЖД и на Большую кольцевую линию метрополитена. В результате появится крупнейший в России и Европе транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

По мнению мэра Москвы, строительство Некрасовской линии метро и создание пересадочного узла «Рязанская» радикально улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока Москвы и ближайших населённых пунктов Подмосковья. Помимо этого, предполагается, что новая ветка метро разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию.

При этом от станции «Косино» до станции «Нижегородская» линия сооружается в двухпутном исполнении. Благодаря этому поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле вместо привычных двух, а платформы на большинстве станций будут «берегового» типа.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Москве планируется ввести шесть новых станций метро.