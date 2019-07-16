Зеленодольск, Татарстан, 16 июля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Татарии задержали участников преступной группы, которые печатали фальшивые евро. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег организованной группой»), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Пресс-служба управления МВД по Татарии Фальшивая купюра и заготовки

По данным ведомства, основал банду фальшивомонетчиков ранее неоднократно судимый по аналогичной статье 44-летний житель Зеленодольска, который недавно освободился из мест лишения свободы. К участию в группе он привлек жителя Набережных Челнов, с которым познакомился в колонии.

В 2018 году банда приобрела оборудование, оргтехника, расходные материалы и химические компоненты, необходимые для изготовления поддельных банкнот. Подпольный цех был организован в Зеленодольске в арендованном помещении. Полный цикл производства фальшивых денег был налажен к маю 2019 года.

Сбывать фальшивые купюры планировалось через еще одного участника группировки — вне пределов РФ за 50% от курса Центробанка России.

Организатор банды и двое сообщников заключены под стажу, еще двое подозреваемых пошли на сделку со следствием и в настоящее время находятся под домашним арестом.

В ходе обысков изъято оборудование, готовая поддельная купюра достоинством 200 евро и 86 заготовок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года в России самой популярной купюрой, которую пытались подделать фальшивомонетчики, стала купюра достоинством в пять тысяч рублей.

Наибольшее число преступлений, квалифицированных по ст. 186 УК РФ, было зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.