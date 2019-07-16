Лондон, 16 июля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Учёные из Англии и США пришли к выводу, что здоровый образ жизни помогает снизить вероятность развития деменции у людей, генетически предрасположенных к этой болезни. Об этом сообщается в JAMA.

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Учёные провели исследование на данных британских пациентов. Они нашли корреляцию на 196-тысячной выборке среди людей старше 60 лет.

В результате учёные сделали вывод, что среди людей, предрасположенных к деменции, на 30% реже страдают те, кто ведёт здоровый образ жизни.

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