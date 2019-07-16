Чебоксары, 16 июля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В чувашском Алатыре появился новый сити-менеджер. Сегодня, 16 июля, к работе на данной должности приступил Владимир Степанов, который ранее работал директором МУП «Алатырьторгсервис». В связи с переходом на новую работу он досрочно прекратил депутатские полномочия.

Cap.ru Подписание контракта с новым главой администрации Алатыря Владимиром Степановым

Очередное заседание городского собрания депутатов Алатыря состоялось 15 июля. На нём были названы результаты конкурса на замещение должности главы администрации города. Из четырёх претендентов на участие в конкурсе было допущены двое, по итогам голосования на заседании местного парламента была поддержана кандидатура Владимира Степанова — депутата и директора МУП «Алатырьторгсервис».

Также на заседании «депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата городского собрания Владимира Степанова в связи с заявлением о выходе из состава депутатского корпуса по собственному желанию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава администрации Алатыря Юрий Боголюбов сложил полномочия по собственному желанию 11 июня, проработав полтора года. До этого двое бывших сити-менеджеров Алатыря уходили досрочно, продержавшись на посту год.