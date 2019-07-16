Ярославль, 16 июля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В ярославском лицее № 86 завершился второй набор учеников в инженерный «ЯНОС-класс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом лицее.

«Славнефть-ЯНОС» Открытие «ЯНОС-класса» в 2018 году

Первый в регионе инженерный «ЯНОС-класс» открылся 1 сентября 2018 года. Проект, реализуемый совместно с ПАО «Славнефть-ЯНОС», нацелен на подготовку кадров для предприятия.

Как и в прошлом году, конкурс составил более трех человек на место. Углубленно изучать профильные предметы будут 30 десятиклассников, большинство из них — ученики лицея № 86.

Как говорят в самом лицее, первый год обучения в «ЯНОС-классе» показал правильность выбранного направления. Ученики класса оказались самыми целеустремленными и мотивированными на получение профильного образования. Этому способствовала специальная программа учебной и внеурочной деятельности. Будущие инженеры принимали участие в различных конкурсах и проектах регионального и российского уровней. Они участвовали в I Межрегиональном молодежном турнире по аддитивным технологиям, Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге, конкурсе «Terra-инженера» в Томске и IV Всероссийском конкурсе по 3D-моделированию и 3D-печати в Тюмени, занимая призовые места.

В Рыбинске ученики «ЯНОС-класса» соревновались со своими сверстниками в рамках регионального чемпионата «ЮниорПрофи» по формату JuniorSkills. Подготовку к этим соревнованиям вели специалисты Ярославского промышленно-экономического колледжа.

Ученики профильного класса получили возможность работать над собственными проектами под руководством опытных наставников, в том числе преподавателей Ярославского государственного технического университета. В лицее № 86 (во всех десятых классах) есть новый учебный предмет — проектная деятельность, которого пока нет в других школах. На этих уроках старшеклассники решают практические задачи от реальных производителей — предприятий или вузов.

«У нас есть и командные, и индивидуальные разработки. В инженерном классе я делаю акцент именно на инженерное направление: 3D-модели, описание принципиальной схемы работы — какие материалы ребята применяют в своем решении и почему, сколько это будет стоить», — рассказал заведующий проектной лабораторией, преподаватель проектной деятельности Антон Петров.

В рамках Соглашения о сотрудничестве ПАО «Славнефть-ЯНОС» поддерживает материально-техническую базу лицея. К 1 сентября (в дополнение к обустроенным в прошлом году кабинету и рекреации) будет выполнен ремонт лаборантской, которая станет использоваться учениками «ЯНОС-классов».