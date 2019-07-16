Варшава, 16 июля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В польском городе Торунь начался процесс, который является в чем-то беспрецедентным. Как сообщила в своем блоге адвокат Института Ордо Юрис Магдалена Майковская, присутствовавшая на первом заседании в понедельник, 15 июля, опекунский суд рассматривает вопрос ограничения родительских прав по обвинению в… национализме.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандера

Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что поводом для возбуждения дела послужило замечание одного из учеников школы, сделанное им своему однокласснику, украинцу по национальности, который восхвалял лидера украинских националистов Степана Бандеру. Ученик заметил на это, что Бандера в Польше считается бандитом. Однако руководство образовательного учреждения передало дело в опекунский суд с требованием ограничить родительские права семьи того польского юноши, которому не понравилось восхваление Бандеры.

По словам адвоката Майковской, вскоре Институт Ордо Юрис «раскроет дополнительные детали этого шокирующего события».

Со своей стороны напомним, что главарь ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера является бандитом по отношению к жителям Польши. Преступления карателей из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относятся к категории наиболее жестоких злодеяний периода Великой Отечественной войны. Бандеровцами замучены десятки тысяч мирных людей, преимущественно женщин, детей и стариков в деревнях Белоруссии, Украины, Польши.