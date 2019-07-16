Ростовские врачи не смогли спасти жизнь выпавшему из окна ребёнку
Шахты, Ростовская область, 16 июля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика. Трагедия произошла в городе Шахты 14 июля, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ростовской области.
Известно, что ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, но конструкция не выдержала веса ребёнка.
В бессознательном состоянии и с множественными травмами он был госпитализирован. Следователи уточнили, что после пациент поступил также с открытой черепно-мозговой травмой. Мальчик скончался, не приходя в сознание.
Назначена доследственная проверка.
ИА REGNUM напоминает, что в начале июля текущего года в Таганроге из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома, выпала семилетняя девочка. Сообщалось, что ребёнок остался жив, но получил многочисленные травмы. По данному факту следователи также проводят доследственную проверку.
В первых числах июня текущего года в Сальске близнецы 2017 года рождения, родители которых отлучились из комнаты, выпали из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Дети также остались живы, но получили серьёзные травмы.