Шахты, Ростовская область, 16 июля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика. Трагедия произошла в городе Шахты 14 июля, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Открытое окно

Известно, что ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. Мальчик облокотился на москитную сетку, но конструкция не выдержала веса ребёнка.

В бессознательном состоянии и с множественными травмами он был госпитализирован. Следователи уточнили, что после пациент поступил также с открытой черепно-мозговой травмой. Мальчик скончался, не приходя в сознание.

Назначена доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля текущего года в Таганроге из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома, выпала семилетняя девочка. Сообщалось, что ребёнок остался жив, но получил многочисленные травмы. По данному факту следователи также проводят доследственную проверку.

В первых числах июня текущего года в Сальске близнецы 2017 года рождения, родители которых отлучились из комнаты, выпали из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Дети также остались живы, но получили серьёзные травмы.