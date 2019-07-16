Ярославль, 16 июля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Помощник депутата Ярославской областной думы Татьяна Шамина написала заявление в полицию по факту нападения на нее неизвестных во время визита в Ярославль министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Об этой корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Татьяна Шамина после инцидента

Шамина пыталась устроить одиночный пикет около здания онкологической больницы, куда на церемонию закладки нового корпуса приехала министр. Она хотела, чтобы министр увидела плакат «Остановить развал медицины».

«Трое неизвестных подбежали ко мне с российским флагом и растяжкой такого же цвета и стали блокировать меня, перекрывая мой плакат. Мне удавалось поднять плакат выше их растяжки, но человек в коричневой рубашке порвал мой плакат и стал заламывать и выкручивать мне обе руки назад, применяя профессиональные методы», — рассказала Татьяна Шамина.

После происшествия Шамина вызвала скорую помощь и написала заявление в полицию. Это не единственный инцидент с пикетчиками во время визита министра. Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод сообщила, что неизвестный вырвал у нее плакат, с которым она также встречала министра, и убежал. В итоге Вероника Скворцова так и не увидела пикетчиков.

Ярославские коммунисты традиционно устраивают разнообразные уличные акции к приезду федеральных чиновников. Как правило, они проходят в форме одиночных пикетов и не вызывают большого резонанса. Ранее им никто не мешал. С физическим противодействием, по словам коммунистов, они не сталкивались давно.