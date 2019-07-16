Барнаул, 16 июля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. С новым способом оплаты за вывоз мусора, рассматриваемым сейчас в российском правительстве, могут возникнуть сложности, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение платить за вывоз отходов не по нормативу, а исходя из числа установленных мусорных баков, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Это, по-моему, чрезвычайно трудный вопрос. Ранее мы платили в ТСЖ за то, что были четыре контейнера и вывозили три раза в неделю. Затем попробовали по нормативу за человека. Но на проходной на свалке мусор принимают в тоннах. Кроме этого, запутали понятие — было ТБО (твёрдые бытовые отходы), стало ТКО (твёрдые коммунальные отходы). Но реально до сих пор нет четких понятий.

Например — «зола из печек», что это такое? Или громадное количество разного строительного мусора? Поэтому в этой теме предстоит еще довольно продолжительная общественная и экспертная дискуссия. Ибо при любом подходе есть и плюсы, и минусы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что российское правительство рассматривает введение нового способа расчёта стоимости вывоза мусора, известил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. По его словам, речь идёт о возможности оплаты не по нормативу (как сейчас), а исходя из количества установленных на контейнерных площадках баков.

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