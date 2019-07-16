Москва, 16 июля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановлены для проведения плановых работ, об этом говорится в пресс-релизе проектной компании Nord Stream AG.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«С 16 по 30 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода для проведения работ по регулярному техническому обслуживанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регулярное техобслуживание проводится для обеспечения безопасности, эффективности и надежности системы. Это уже седьмое техобслуживание газопровода. График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами NordStreamAG по транспортировке газа.

«Северныйпоток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает «Газпром» и европейских потребителей, минуя транзитные государства.

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