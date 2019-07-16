Гонконг, Китай, 16 июля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. «Судьба последнего жилища Брюса Ли в районе Коулун Тонг может показаться всего лишь вопросом недвижимого имущества, однако для некоторых жителей Гонконга она обладает особым значением, — пишет испанское издание El Mundo. — Не только потому, что фигура знаменитого мастера боевых искусств превратилась в символ самобытности этого мегаполиса, но и оттого, что владельцы планируют снести постройку, чтобы возвести на ее месте школу китайского языка — соперника кантонского, на котором говорят местные жители».

Цитата из к/ф «Большой босс». Реж. Ло Вэй. 1971. Гонконг — Таиланд Брюс Ли

От здания, ранее известного как «Гнездо журавля» — где прославленный актер и спортсмен жил со своей семьей два года вплоть до своей смерти в 1973 году — остался только частично обрушившийся каркас, окруженный строительными лесами. Его участь обладает определенным параллелизмом с практически невозможной борьбой гонконгских оппозиционеров, которые сопротивляются тому, чтобы быть поглощенными Пекином в 2047 году, считает испанское СМИ.

Когда собственники дома попытались продать его в 2008 году, поклонникам умершего артиста удалось воспрепятствовать сделке. Но на этот раз они потерпели поражение. «Брюс Ли воплотил в себе дух Гонконга. Очень жаль, что наш город не занимается сохранением его бывшего жилища», — говорит Вонг Ю-Кёнг, глава клуба фанатов Брюса Ли, который годами пытался превратить это место в музей, посвященный его кумиру.

Отстаивание памяти Брюса Ли является частью растущего гонконгского национализма — или приверженности месту, «локализма», как здесь говорят — с помощью которого мегаполис стремится четко отграничить себя от территорий, напрямую управляемых Пекином. Эти взгляды получили мощный импульс в ходе поддержки «революции зонтиков» в 2014 году и обрели новую силу сейчас, когда город сотрясают волнения, а последний марш протеста собрал десятки тысяч человек.

«Школа китайского языка? Не знаю, совпадение ли это, но Китай (континентальные земли) не прекращает наступать на нас шаг за шагом, чтобы уничтожить идентичность Гонконга, политическую автономию и нашу культуру», — сказал один из участников воскресного протеста, назвавший себя Луо. «Дело в том, что мы не китайцы, мы гонконгцы. Есть много культурных, социальных и политических различий. Я не хочу, чтобы мои дети жили при диктатуре Коммунистической партии», — высказался двадцатисемилетний Квентин, размахивавший флагом времен британского господства — другим опознавательным знаком манифестантов.

Неприязнь ко всему, что связано с коммунистическим Китаем, и отсутствие однозначных лидеров вынудили националистическое движение держаться за собственные символы. Брюс Ли и его любимые фразы — один из них. Другой — это «мученики», люди, покончившие с собой под эгидой политических требований оппозиционеров. Певец Джон Леннон тоже стал частью этой иконографии. В последние дни так называемые стены Леннона, на которых участники народного восстания оставляют послания и делятся своими взглядами, множатся по всему городу.