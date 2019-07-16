Приштина, Сербия, 16 июля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В интервью для сербского новостного издательства «Pink» президент Сербии Александр Вучич прокомментировал недавнее решение правительства Косово запретить министру обороны Сербии Александру Вулину въезд в край.

Kremlin.ru Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», глава Сербии заявил, что Приштина не ведет серьезную и продуманную политику, не имеет долгосрочной стратегии, а в своих действиях исходит из сиюминутных обстоятельств и требований, поступающих от зарубежных партнеров.

Вучич заявил, что решения Приштины невозможно предусмотреть, причем не столько из-за непредсказуемости косовского руководства, сколько из-за необходимости учитывать иностранный фактор.

«Наше дело стараться. И как вы уже видели, я сказал, что мы будем успешно осуществлять поставки в магазины на севере Косово, и мы добились этого», — подытожил сербский лидер.