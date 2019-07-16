Москва, 16 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Российские нефтеперерабатывающие заводы получали некачественную нефть еще до инцидента с трубопроводом «Дружба», сообщает 16 июля «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, отмечает издание, нефть с повышенным содержанием хлоридов получал Волгоградский НПЗ «Лукойла» 4−12 апреля. В «Транснефти» и «Лукойле» подтвердили данный факт, однако заметили, что никакого отношения к кризису с «Дружбой» он не имел.

Как пояснили в «Лукойле», незначительные отклонения показателя хлорорганики были зафиксированы в разовых выборочных пробах, при этом среднесуточные показатели находились в пределах нормы. Это рабочая ситуация, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении количества хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. По данному факту в России было возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

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