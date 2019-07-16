Иерусалим, 16 июля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Министр образования Израиля Рафи Перец высказался за возможность репаративной терапии от гомосексуальности. Заявление политика вызвало волну возмущения как среди его коллег из правительства, так и со стороны израильских учителей. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высказывания министра Переца «неприемлемы и не отражают позицию правительства». Кроме того, против главы министерства образования выступил министр юстиции Амир Охана, являющийся первым в истории страны открытым геем на подобном посту. Глава минюста отметил, что при нынешнем правительстве полностью исключена возможность введения репаративной терапии. Свое недовольство выразили также представители Ассоциации психологов Израиля, которые потребовали смещения министра с занимаемой им должности.

Кроме того, общую волну негодования поддержали израильские учителя, так или иначе относящиеся к ЛГБТ-сообществу. Они обратились к министру образования, заявив, что будут любыми законными способами противостоять скандальному заявлению.