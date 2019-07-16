Благовещенск, 16 июля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В приамурском Благовещенске разгорается скандал: социальные сети наполнены информацией о передаче станции скорой помощи в частные руки. ОНФ опровергает это мнение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

arzy Станция скорой медицинской помощи

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В соцсетях Приамурья активно распространяется обращение, авторы которого рассказывают о том, что под видом «обновления автопарка» фактически происходит захват «московскими компания с мизерным уставным капиталом» — Госкорпорацией «Ростех» и АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» автопарка станции скорой помощи. Опасения авторов обращения вызывает тот факт, что оплата работы частной компании, которая будет владеть автопарком скорой помощи, будет производиться из средств фонда медицинского страхования, который тратится на зарплату, лекарства, бензин и прочие нужды.

Член регионального штаба ОНФ в Приамурье Жаккелина Орлова рассказала, что в настоящее время в правительстве России рассматривается некий пилотный проект, на котором будет отработана новая схема содержания медицинского автопарка. В проект могут войти восемь регионов, решается вопрос и по Приамурью.

Жаккелина Орлова «Произойдёт полная смена автопарка. Высвободившиеся машины уйдут в сельские районы. Ни о каких частных руках речи не идёт. Если нас включат в пилотный проект — это будет госкорпорация «Ростех». Считаю, что поднятие всех на баррикады — это не конструктивное решение вопроса. У меня складывается впечатление, что вместо того, чтобы отработать все нюансы возможной концессии, кто-то умело играет на эмоциях людей, преследуя либо политические цели, либо собственный экономический интерес».

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточные регионы оказались в антилидерах по повышению заработной платы медицинским работникам. Исполнение «дорожной карты» сопровождалось скандалами. Так, в Приамурье, выяснилось, что рост показателя средней заработной платы одновременно сопровождается сокращением показателя среднесписочной численности соответствующей категории работников. Гасить этот скандал вынужден был лично губернатор региона.