Чебоксары, 16 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В столице Чувашии установят видеокамеры на площадке перед универмагом «Шупашкар», где в этом году открыли после реконструкции фонтанную группу и благоустроили территорию. Информация с камер будет направляться в центр управления нарядами полиции, в числе задач — предотвращение фактов вандализма: после открытия в фонтанах нередко можно увидеть купающихся детей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Фонтаны возле универмага «Шупашкар»

Заказчиком выступает МБУ «Чебоксары-Телеком». Победитель электронного аукциона должен будет модернизировать системы видеонаблюдения и видеофиксации преступлений правоохранительного сегмента с подключением системы видеонаблюдения площади перед универмагом «Шупашкар». Начальная стоимость контракта — 524 350 рублей.

Отметим, система видеонаблюдения и видеофиксации предназначена «для визуального контроля за местами скопления людей», основными автомагистралями и за социально значимыми объектами. На основе полученных данных могут приниматься оперативные меры при возникновении нештатных событий, также они используются для обеспечения безопасности «с возможностью восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов», «для архивирования и обеспечения надёжного хранения и конфиденциальности видеоинформации».

Видеокамеры на площади перед универмагом «Шупашкар», помимо указанных задач, также будет использоваться «предотвращения случаев вандализма по отношению к установленному на площади оборудованию».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чебоксарах после масштабной реконструкции заработали обновленные фонтаны возле универмага «Шупашкар». Реконструкция проводилась в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды»: на месте старых фонтанов возвели две новые чаши, украшенные чувашскими узорами, заменили брусчатку и плитку, установили скамейки, обустроили парковку для велосипедов, разбили клумбы. На реконструкцию фонтанов и благоустройство территории потратили 56,2 млн рублей.

С открытием новых площадок в Чебоксарах участились случаи хулиганства у фонтанов рядом с торговым комплексом «Шупашкар, перед ДК Тракторостроителей и у светомузыкального фонтана в Кадетском сквере. Специалисты напоминают, что вода в городских фонтанах циркулирует по замкнутой системе, в результате в чашу фонтанов ветер наносит пыль и грязь.

«Фонтаны являются объектами благоустройства и предназначены для украшения общественного пространства и увлажнения воздуха, но никак не для купания. Поэтому использование их не по прямому назначению может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Во время купания в фонтане, помимо прочего, велик риск травмироваться. У поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Подключенное оборудование может стать причиной падения и получения механической и даже электрической травмы», — предупреждают специалисты.

Отметим, что по закону купание в фонтанах не запрещено.