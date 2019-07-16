Москва, 16 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провели исследование антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.

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Так, лучшим антивирусом для Windows признан Bitdefender Internet Security, далее идут ESET Internet Security, Norton Security Deluxe и Avast Free Antivirus.

Для операционной системы Mac лучшим антивирусом стал ESET Cyber Security Pro. Следом идут Kaspersky Internet Security, Bitdefender Antivirus for Mac, G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe.

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Отмечается, в ходе исследования оценивались способность антивирусов-программ противостоять угрозам, удобство в их использовании, а также потребление ресурсов. Также сообщается, что встроенные антивирусы Мас и Windows по результатам исследования не вошли в пятерку лучших антивирусов для этих ОС.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно планам, изложенным в паспорте национально проекта «Цифровая экономика», в России будут приняты законы, которые обяжут продавцов и отечественных производителей компьютеров устанавливать на них антивирусные программы российских разработчиков. Программа должна быть реализована до 31 августа 2020 года.

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