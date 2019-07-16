Луганск, 16 июля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР, заявили 16 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Под огнём оказались посёлки Весёлая гора, Калиново и Калиново-Борщеватое.

Так, в район Калиново и Калиново-Борщеватого прилетело в общей сложности семь мин калибра 120 мм, а также гранаты РПГ и СПГ. Район Весёлой горы ВСУ обстреляли из СПГ.

В результате никто не пострадал, потерь среди военнослужащих и гражданского населения не зафиксировано.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские силовики готовят провокацию, чтобы вернуться на позиции, оставленные в ходе разведения сил в районе населённого пункта Станица Луганская.

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