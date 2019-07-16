Красноярск, 16 июля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Жители Красноярка продолжают жаловаться на дымку, затянувшую город. С 15:00 (местное время) 15 июля на горячую линию краевого министерства экологии и рационального природопользования поступило 30 сообщений от красноярцев. Они жаловались на дымку в воздухе, неприятный запах, першение в горле, сообщили ИА REGNUM в минэкологии.

Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо — Красноярск». Vk.com Красноярск в дыму

По данным министерства, ссылающегося на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), дым в город принёс северо-восточный, восточный ветер. Чиновники подчёркивают, что в Эвенкийском и Богучанском районах края сейчас действуют основные лесные пожары. Задымленность в крае усиливают лесные пожары, зарегистрированные в Иркутской области.

Между тем сложившуюся ситуацию обсуждают в соцсетях.

«Дышать невозможно. Голова кругом, аж до тошноты. И в горле першит», — сообщает подписчик городского паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

"Творится полная жесть. На улице сегодня ходила в маске, иначе просто дышать нечем. Похоже, уже нужен противогаз», — такой комментарий вечером 15 июля появился на странице паблика «За чистое небо».

А вот что на своей странице в соцсети написал 15 июля депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов («Зелёные»), прикрепив скриншот карты загрязнения:

«В таких концентрациях диоксида азота и оксида углерода долго находиться нельзя. Если есть возможность, забирайте детей и уезжайте за город, лучше поближе к воде. В противном случае закрывайте плотно окно и двери, принимайте душ и побольше пейте жидкости, без острой необходимости не выходите на улицу».

Жалобы продолжают поступать, несмотря на то, что 15 июля краевое ГУ МЧС сообщило о стабилизации обстановки с задымлением.

«В воскресенье, 14 июля, в Красноярске прошёл дождь, и действительно ситуация несколько стабилизировалась. Красноярцы даже смогли увидеть ясное небо. Однако уже с утра понедельника, 15 июля, снова всё затянуло, даже хуже, чем было до этого. В дыму Красноярск и сейчас, 16 июля. Власти, комментируя ситуацию, заявляют, что это дым от лесных пожаров. Однако горожане нам жалуются, что чувствуют в воздухе и запах химии, а не только гари. То есть мало того, что у нас в городе ад от лесных пожаров, при этом чувствуется ароматика то ли от металлургических заводов, то ли от ТЭЦ. Дымка над городом — серо-чёрная. Я убеждён, что это не только лесные пожары», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос.

В минэкологии комментируют: за экологической обстановкой в Красноярске следят инспекторы министерства и передвижная эколаборатория.

«В Среднесибирском УГМС подчеркнули, что экологическая обстановка в городе и крае изменится уже в ближайшее время. Во вторник (16 июля — прим. ИА REGNUM ) местами ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в среду (17 июля — прим. ИА REGNUM ) вечером синоптики прогнозируют смену направления ветра на юго-западное», — утверждают в минэкологии, добавляя, что инспекторы и передвижная эколаборатория переведены на круглосуточный режим работы. Полученные данные передадут в Роспотребнадзор.

«По оперативным данным территориальной сети наблюдения, превышение взвешенных частиц (до 2,5 мкм) в пределах 1,14−1,38 ПДК зарегистрировано на всех автоматизированных постах наблюдения за качеством атмосферного воздуха», — говорится в сообщении министерства.

Красноярский экологический активист Андрей Сковородников-Эрлих 15 июля выложил на своей странице в соцсети видео и поинтересовался, что делает в настоящее время губернатор Красноярского края Александр Усс, «чтобы жители города не задыхались вот в этой гари». Как утверждает издание Krasnews, с 11 по 15 июля глава региона побывал в Неаполе, где проходила летняя универсиада. Однако в пресс-службе краевого правительства эту информацию ИА REGNUM пока не подтверждают и не комментируют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 15 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади более 270 тыс. га. В лесах региона действует режим ЧС.

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