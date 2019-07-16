Анкара, 16 июля, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Турция продолжит буровые работы в Средиземном море, несмотря на введенные Евросоюзом санкции, об этом 16 июля сообщает Anadolu со ссылкой на заявление турецкого МИД.

Флаги Турции и ЕС

«(Санкции) никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении.

В МИД Турции добавили, что Евросоюз предвзято относится к кипрскому вопросу, так как они не упомянули киприотов-турков, имеющих равные права на природные ресурсы в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили комплект санкций против Турции, которым планируют отреагировать на разведку Анкарой углеводородных месторождений в исключительной экономической зоне Кипра.

Отметим, что несмотря на неурегулированный статус оккупированной Турцией части Кипра Анкара заявляет о своих правах на природные ресурсы этого региона.

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