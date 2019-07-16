Екатеринбург, 17 июля, 2019, 01:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 17 июля проходит традиционный крестный ход, посвящённый очередной годовщине со дня гибели последнего российского императора Николая Романова и его семьи. Этому предшествовала божественная литургия, которая состоялась поздним вечером 16 июля на площадке возле Храма-на-крови.

Ekaterinburg-eparhia.ru Крестный ход в Екатеринбурге

Крестный ход идёт по традиционному маршруту. От храма его участники проходят по улицам Царской, Толмачёва, проспекту Ленина. Также в маршруте значатся улицы Татищева, Бебеля, Техническая и Решётская, Железнодорожный лесопарк и посёлок Шувакиш.

Финальной точкой станет монастырь святых Цар­ственных страстотерп­цев, расположенный в урочище Ганина Яма. Здесь состоится молебен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Романов, его семья и слуги были расстреляны ночью 17 июля 1918 года. Это произошло в подвале дома Ипатьева. На месте расстрела сейчас находится Храм-на-крови.