Салехард, 16 июля, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Окружной суд Ямала усилил наказание двум сотрудникам органов рыбоохраны, ранее осужденным за получение взятки от руководителя коммерческой организации. Мужчинам увеличили срок заключения от трёх лет шести месяцев до семи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

За решёткой

Салехардским городским судом в апреле 2019 года был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела государственного контроля по ЯНАО Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрея К. и бывшего государственного инспектора того же органа Александра А. по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

В суде было доказано, что сотрудники надзорного органа в ноябре 2017 года получили взятку в 200 тыс. рублей от генерального директора ООО «ЯмалЖилСтрой» Андраника М. за незаконное бездействие.

Государственный обвинитель предлагал суду назначить обвиняемым во взятке реальное лишение свободы сроком на 7 лет 6 месяцев каждому и применить к подсудимым конфискацию имущества, эквивалентную размеру взятки. Коммерсанту предлагалось назначить наказания в виде штрафа в размере 4 млн рублей.

Однако сотрудникам Федерального агентства по рыболовству назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Коммерсанту был назначен штраф в размере 60-кратной суммы взятки — 12 млн рублей.

Решение суда первой инстанции обжаловали обе стороны — сторона обвинения была не довольна мягким приговором, защиты — суровым. Судебная коллегия 15 июля 2019 года согласилась с доводами прокурора о несправедливости назначенного сотрудникам Федерального агентства по рыболовству наказания и усилила его до семи лет лишения свободы каждому, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.