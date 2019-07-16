Владивосток, 16 июля, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Государство должно быть неделимым, никакой речи не может быть о передаче Курильских островов Японии. Не забыты кровавые события Второй мировой войны, когда японцы бесчинствовали на территориях Китая, Кореи и Филиппин. И у президента РФ Владимира Путина, и у россиян чёткая позиция в этом вопросе, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM информацию об отказе российских властей обсуждать передачу двух островов руководитель туристического портала о Китае VISITCHINA.RU Константин Ягодин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«Отрицательно отношусь к передаче двух островов, не говоря уже о четырёх. Против пересмотра результатов войны. Слишком много плохого сделали японцы в своё время и для Китая, и для Кореи, да и в России след оставили. Единственное, что Токио достаточно культурно пытается вернуть себе острова, в отличие от Грузии, которая считает Россию оккупантом из-за грузино-южноосетинского военного конфликта, когда существование обеих республик в составе Грузии стало невозможным», — считает эксперт.

Константин Ягодин напомнил страшные события 1937 года. Японская армия захватила город Нанкин. Массовая бойня, когда военные кололи мирных жителей мечами, штыками, насиловали и убивали женщин, издевались над детьми и стариками, вошла в историю как «Нанкинская резня». По разным данным, погибло до полумиллиона человек. Поэтому для корейцев (им даже запрещалось говорить на родном языке) и китайцев, помнящих свою историю, японцы до сих пор враждебный народ.

Информационно-аналитический сайт о человеческом обществе и общественном единстве Нанкинская резня

«Азиатские народы так и не простили Японию, особенно, что в последние десятилетия она отказывается признавать всё больше своих военных преступлений. Они массово бежали в Россию от жестокости японцев. В городе Фэнхуан, в Китае, на дверях кафе уже много лет висит объявление: «Японцам и собакам вход запрещён!». Это красноречиво о многом говорит», — подтверждает Константин Ягодин.

Константин Ягодин, VISITCHINA.RU Объявление на двери кафе

По мнению руководителя портала о Китае, есть вариант, взаимовыгодный для обеих стран, но исторически острова останутся российскими навсегда.

Константин Ягодин «Если уж рассматривать в рамках мирного договора тему островов, то максимум — это возможность их использования в совместных коммерческих проектах, например, развитие туризма, высоких технологий и так далее. Так, чтобы острова были не яблоком раздора, а приносили деньги обеим странам. Но опять же это не значит, что Курильские острова могут быть переданы Японии в аренду или под каким-либо другим видом, только совместное использование, и исторически эти острова уже являются российскими. Есть память, которую в нас заложили предки, и это принципиально — пусть всё останется как есть. Государство должно быть неделимым».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин отказался обсуждать с руководством Японии возможность передачи двух из четырёх южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора. Одна из главных причин отказа обсуждения — это военный альянс между Японией и США.